British Airways cancellerà circa 10mila voli previsti da e per l’aeroporto di Heathrow, il più trafficato di Londra e del Regno Unito

La compagnia aerea britannica British Airways ha annunciato lunedì la cancellazione di migliaia di voli da e per l’aeroporto di Heathrow, il più trafficato di Londra e del Regno Unito, nel tentativo di ridurre i molti disagi causati dalla mancanza di personale, a sua volta dovuta ai licenziamenti registrati con la crisi del settore provocata dalla pandemia. British Airways ha detto che prevede di cancellare 629 voli da qui al 29 ottobre, e che la programmazione dei voli invernali, che dura fino a fine marzo, verrà ridotta dell’8 per cento: si prevede che la decisione comporterà la cancellazione di circa 10mila voli.

British Airways ha comunque rassicurato i passeggeri dicendo che per la maggior parte delle rotte interessate sono previsti voli alternativi oppure rimborsi.

Nelle ultime settimane British Airways aveva già tagliato decine di migliaia di altri voli, e a inizio agosto aveva temporaneamente sospeso le vendite dei biglietti per i voli a corto raggio in partenza dall’aeroporto di Heathrow. Quest’ultimo aveva invece deciso di limitare a un massimo di 100mila al giorno il numero di persone in partenza dallo scalo fino all’11 settembre. La causa principale di tutti questi provvedimenti era stata sempre la mancanza di personale per lavorare a pieno regime, dovuta alla pandemia.