È morta la costituzionalista Lorenza Carlassare

È morta Lorenza Carlassare, giurista e costituzionalista, professoressa emerita di diritto costituzionale all’Università degli studi di Padova: aveva 91 anni. Fu la prima donna a ottenere una cattedra di Diritto costituzionale in Italia.

Carlassare insegnò prima all’Università di Padova, poi a Verona e Ferrara, poi tornò alla facoltà di Giurisprudenza di Padova, presso cui insegnò fino alla collocazione fuori ruolo, ed era membra dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Oltre all’attività di insegnamento, aveva pubblicato testi divulgativi e articoli su quotidiani e riviste per promuovere la conoscenza della Costituzione italiana.

Fece brevemente parte della commissione per le riforme costituzionali istituita nel 2013 per elaborare proposte di modifica della Costituzione. Nel 2015 fu una delle dieci persone proposte dal Movimento 5 Stelle per la presidenza della Repubblica, ma declinò la candidatura.