Francesco Bagnaia della Ducati ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP

Il pilota italiano Francesco Bagnaia, della Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP arrivando davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e al suo compagno di squadra in Ducati, l’australiano Jack Miller. Per Bagnaia è la quinta vittoria in questa edizione del Motomondiale, la terza consecutiva (in MotoGP non succedeva dal 2015) e il nono podio: in classifica generale rimane comunque al terzo posto, con 156 punti. Quartararo, primo in classifica, ne ha 200. Alla fine del Mondiale mancano sette gare.

And how's this for the circle of life… @PeccoBagnaia becomes just the second Italian rider in the modern #MotoGP era to win three races in-a-row! 🇮🇹 The other? @ValeYellow46 💛#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/XidHRu66Lm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2022