L’attacco all’hotel Hayat di Mogadiscio è finito: almeno 12 persone sono state uccise

Le forze di sicurezza somale hanno ripreso il controllo dell’hotel Hayat, una popolare struttura della capitale Mogadiscio: nella notte tra venerdì e sabato, l’albergo era stato attaccato da militanti del gruppo terroristico islamista al Shabaab, che poi si sono asserragliati al suo interno e hanno ucciso almeno 12 persone.

Ci sono volute circa 30 ore per mettere fine all’attacco, e diverse parti dell’hotel sono state distrutte durante la sparatoria; un comandante delle forze di sicurezza ha spiegato ad AFP che gli attentatori sono stati uccisi, ma non ha specificato quanti fossero.

Le autorità non hanno ancora comunicato informazioni definitive sulle vittime dell’attacco, perché è previsto che il governo tenga una conferenza stampa in mattinata, e fornisca aggiornamenti ufficiali; polizia e testimoni, però, dicono che il numero dei morti potrebbe salire a 20, e che i feriti sono circa 40.

Da anni al Shabaab compie attacchi terroristici in Somalia con l’obiettivo di rovesciare il governo. Questo è il più grave attacco dallo scorso maggio, il mese in cui era entrato in carica il nuovo presidente Hassan Sheikh Mohamud.