È sempre la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche a occupare l’apertura dei giornali di oggi, con lo scambio di accuse fra il segretario del Partito Democratico Letta e la leader di Fratelli d’Italia Meloni: il primo in un’intervista alla tv americana CNN ha accusato la seconda di mettere a rischio il ruolo dell’Italia nell’Unione Europea, e Meloni ha risposto dicendo che Letta getta discredito sull’Italia. L’altra notizia è la diffusione da parte del Foglio di un video in cui il capo di gabinetto del sindaco di Roma Ruberti minaccia alcuni compagni di partito per motivi ancora non chiari, che ha portato alle dimissioni di Ruberti. Il Manifesto e Avvenire aprono invece sulla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, con il colloquio fra Putin e Macron durante il quale Putin si è detto disposto a consentire un’ispezione da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.