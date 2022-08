Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5km di fondo agli Europei di nuoto a Roma, Domenico Acerenza ha vinto l’argento

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5km di fondo in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, mentre Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d’argento. Paltrinieri ha 27 anni ed è uno dei più forti nuotatori italiani in attività. Tra le altre cose ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi nei 1500 metri stile libero ed è campione del mondo in carica dei 1500 metri in vasca lunga e nella 10km di fondo in acque libere.

