Molti giornali di oggi titolano in apertura sulle polemiche fra i partiti sui rapporti con la Russia, dopo le parole dell’ex presidente russo Medvedev che in un post su Telegram ha esortato gli elettori dei paesi europei a punire i governi che si sono opposti alla Russia: su questo il Partito Democratico ha accusato la destra di tenere comportamenti ambigui. L’altra notizia in apertura su diversi giornali, soprattutto locali, è il maltempo che ha colpito ieri diverse regioni d’Italia, provocando due morti in Toscana e gravi danni nel Centro e Nord Italia. Avvenire apre invece sull’incontro di ieri a Leopoli fra il presidente ucraino Zelensky, quello turco Erdogan e il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres alla ricerca di una tregua fra Russia e Ucraina, il Giornale critica le proposte economiche del centrosinistra, e la Verità anche oggi critica la gestione delle vaccinazioni contro il coronavirus.