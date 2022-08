Apple ha reso disponibile un aggiornamento su molti dispositivi, dopo aver scoperto due problemi di sicurezza

Apple ha reso disponibile un aggiornamento del software su molti suoi dispositivi, dopo aver scoperto due falle nella loro sicurezza. L’azienda ha detto che secondo alcune segnalazioni che ha ricevuto queste falle potrebbero essere già state «sfruttate attivamente» in attacchi hacker. Non sono state fornite molte altre spiegazioni e non è chiaro quanti utenti abbia effettivamente riguardato questa situazione, ma al momento non sembrano esserci testimonianze di problemi estesi.

I dispositivi su cui è disponibile l’aggiornamento sono gli iPhone 6s e i modelli successivi, tutti gli iPad usciti dal 2014 in poi, l’iPod touch di settima generazione e tutti i computer che hanno installato un sistema operativo del tipo “macOS Monterey”. Se avete uno di questi modelli e non trovate l’aggiornamento, potreste averlo già fatto inavvertitamente o avere gli aggiornamenti automatici attivati.