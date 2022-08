La campagna elettorale per le prossime elezioni politiche è in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano lo scambio di accuse fra il leader della Lega Salvini e il virologo candidato del Partito Democratico Crisanti sulla gestione della pandemia da coronavirus, la proposta di Silvio Berlusconi di rendere inappellabili le sentenze di assoluzione, e le critiche della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al reddito di cittadinanza. Fanno scelte diverse il Giornale che apre sull’annuncio del ministero della Difesa cinese che Cina e Russia condurranno esercitazioni militari congiunte in territorio russo, e Avvenire, che titola sull’approvazione nel Regno Unito di un nuovo vaccino per il coronavirus valido anche contro la variante omicron.