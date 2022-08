Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle discussioni e delle polemiche nel Partito Democratico sulla scelta dei candidati per le prossime elezioni politiche fatta dal segretario Enrico Letta. Repubblica titola invece sui possibili effetti sui conti pubblici delle proposte fatte dalla coalizione di destra in caso di vittoria alle elezioni, la Stampa intervista il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e i giornali sportivi celebrano la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri agli Europei di atletica in Germania.