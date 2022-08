Un’auto ha investito un gruppo di persone fuori da un locale in Pennsylvania: una persona è morta e almeno 17 sono state ferite

Nel pomeriggio di sabato a Berwick, in Pennsylvania, un’automobile ha investito un gruppo di persone che si trovava fuori da un bar per una raccolta fondi legata a un incendio che era avvenuto in una casa a inizio agosto e aveva provocato la morte di 10 persone: a causa dell’investimento una persona è morta e almeno 17 sono state ferite, alcune delle quali in modo grave.

Successivamente l’autista del veicolo – un uomo di 24 anni che poi è stato fermato dalla polizia – si è allontanato in auto e ha ucciso una donna nella vicina Nescopeck, la città in cui c’era stato l’incendio. Al momento non è chiaro perché abbia guidato contro le persone e abbia poi ucciso la donna.