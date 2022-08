È morta a 53 anni l’attrice statunitense Anne Heche, che da giorni era in coma a causa di un grave incidente stradale. La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia. Nata nel 1969 ad Aurora, in Ohio, Heche aveva iniziato il lavoro da attrice recitando per quattro stagioni nella soap opera Destini, in cui interpretò entrambe le gemelle Marley e Vicki. Il suo primo film era stato Le avventure di Huck Finn, nel 1993, e in seguito aveva recitato, tra gli altri, in Donnie Brasco, Vulcano – Los Angeles 1997, So cosa hai fatto, Sesso & potere e nel remake di Psycho diretto da Gus Van Sant. Di lei si parlò anche per una sua relazione con la celebre attrice, comica e presentatrice Ellen DeGeneres.