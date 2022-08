I titoli di apertura di oggi sulla campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre riguardano ancora la trattativa fra Azione e Italia Viva per raggiungere un accordo per presentarsi con un’unica lista, la polemica sulle dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Letta sulle politiche estremiste della leader di Fratelli d’Italia Meloni, e le ipotesi sui nomi dei candidati per i vari partiti. Repubblica apre invece sulla decisione dell’ex presidente degli Stati Uniti Trump di non rispondere all’interrogatorio sui possibili reati finanziari della sua azienda, mentre Avvenire titola sul naufragio di una barca di migranti nel mar Egeo in cui ci sarebbero oltre 50 dispersi.