Quasi tutti i giornali si occupano in apertura delle notizie sulla campagna elettorale, con la trattativa fra Azione e Italia Viva per formare un’alleanza di centro che sembra più probabile nei titoli di oggi, le dure critiche di Alessandro Di Battista alla gestione del Movimento 5 Stelle e i dati dei sondaggi che prevedono un’ampia maggioranza per la destra, mentre il Giornale intervista il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Fanno una scelta diversa Avvenire e il Manifesto, che aprono sulla perquisizione dell’FBI nella casa in Florida di Donald Trump alla ricerca di documenti riservati relativi alla sua presidenza degli Stati Uniti.