Il campione del mondo di Ju Jitsu Leandro Lo è stato ucciso in un locale a San Paolo, in Brasile

Domenica è stato ucciso in un locale a San Paolo, in Brasile, Leandro Lo, otto volte campione del mondo di Ju Jitsu, un’arte marziale. Lo, che aveva 33 anni, è stato colpito alla testa da un proiettile, in circostanze che sono ancora però da chiarire del tutto.

Secondo le prime ricostruzioni, Leandro Lo sarebbe stato ucciso dopo una breve rissa, o comunque uno scontro fisico, con un poliziotto fuori servizio chiamato Henrique Otávio Oliveira Velozo, mentre i due si trovavano in un locale domenica notte. Oliveira Velozo, a un certo punto, gli avrebbe sparato un colpo di pistola alla testa: Lo è morto poche ore dopo in ospedale, mentre Oliveira Velozo è fuggito.

Leandro Lo è considerato uno dei maggiori campioni di Ju Jitsu di sempre: oltre ad aver ottenuto otto titoli mondiali ha vinto in carriera numerosi altri premi.

The IBJJF and Jiu Jitsu community are extremely saddened to hear of the passing of Leandro Lo. Lo was one of the greatest athletes our sport has ever produced. An example of a true black belt, martial artist and champion on and off the mats. Rest in peace legend. 🙏🏼🕊 pic.twitter.com/lHK3n8pF4K

— IBJJF (@ibjjf) August 7, 2022