Il Partito Democratico ha trovato un accordo elettorale anche con Impegno Civico di Di Maio e Tabacci

Il Partito Democratico ha trovato un accordo elettorale anche con Impegno Civico, il partito fondato pochi giorni fa da Luigi di Di Maio e Bruno Tabacci. L’accordo è stato annunciato sabato nel tardo pomeriggio con una conferenza stampa da Enrico Letta, segretario del PD, Di Maio e Tabacci: prevede che i due partiti sostengano gli stessi candidati nei collegi uninominali alle elezioni di settembre, per avere maggiori possibilità di battere la coalizione di destra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia (che in assenza di alleanze nel centrosinistra sarebbe molto avvantaggiata nei collegi uninominali). Poche ore prima, Letta aveva annunciato di aver trovato un accordo simile con Sinistra Italiana e i Verdi: se non ci saranno ripensamenti la coalizione di centrosinistra dovrebbe comprendere tutti questi partiti otre ad Azione/+Europa, che a loro volta avevano trovato un accordo con il PD.

– Leggi anche: Con che legge elettorale andremo a votare