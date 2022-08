Sui giornali di oggi si parla molto – e in modi molto diversi – dell’accordo elettorale tra il Partito Democratico, Sinistra Italiana e i Verdi, annunciato sabato dai leader dei tre partiti. Su molte prime pagine è dato spazio a una storia che è stata molto seguita dai giornali del Regno Unito, quella di Archie Battersbee: un ragazzino di 12 anni che da alcuni mesi era tenuto in vita artificialmente in un ospedale di Londra e che ieri è stato lasciato morire nonostante la contrarietà dei suoi genitori. Sui giornali sportivi si parla delle ultime amichevoli che hanno giocato le squadre di Serie A, che tra pochi giorni cominceranno il nuovo campionato.