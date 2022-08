Anche oggi la notizia principale in apertura sui quotidiani è la ricerca di un accordo per formare la coalizione elettorale di centrosinistra, con le discussioni fra Partito Democratico, Azione, Sinistra Italiana e Verdi che non sembrano fare grandi passi avanti per raggiungere un’intesa. La Stampa titola invece sulle politiche sui migranti di un eventuale prossimo governo di destra, il Sole 24 Ore si occupa dei dati sui cantieri edilizi favoriti dai bonus fiscali, mentre Avvenire e il Riformista aprono sui dati sui suicidi nelle carceri.