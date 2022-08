Dodici persone sono morte in un incidente in pullman in Croazia

Dodici persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente in pullman in Croazia avvenuto sabato mattina. Dei feriti, 18 sono in gravi condizioni.

L’autobus, con targa polacca, trasportava 43 persone dirette al santuario di Medjugorie, nel sud della Bosnia: è uscito dalla carreggiata circa 50 km a nord di Zagabria, sull’autostrada A4, molto trafficata durante la stagione turistica.

Il consolato polacco ha confermato che tutte le persone a bordo erano di nazionalità polacca. Il ministro dell’Interno croato ha detto che il pullman proveniva dalla zona di Varsavia.

