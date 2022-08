La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo “decreto aiuti”, che prevede misure di sostegno per famiglie e imprese per una spesa complessiva di 17 miliardi, e la conferenza stampa di presentazione del decreto nella quale il presidente del Consiglio Draghi ha fatto un bilancio dell’attività del governo. Qualche giornale apre invece sulla campagna elettorale, con la trattativa fra Partito Democratico e Verdi e Sinistra Italiana per ampliare la coalizione di centrosinistra e la visita a Lampedusa del leader della Lega Salvini, mentre le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’esercitazione militare cinese vicino a Taiwan in risposta alla visita nell’isola della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, la condanna a 9 anni di carcere in Russia della cestista statunitense Brittney Griner, e le dimissioni del presidente della Regione Sicilia Musumeci.