Nei titoli di apertura dei giornali di oggi si parla ancora molto delle trattative per formare una coalizione di centrosinistra più ampia possibile in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, e soprattutto dell’alleanza fra Partito Democratico e Azione, i cui leader Letta e Calenda si dovrebbero incontrare oggi. Le altre notizie principali sono l’uccisione del capo di al Qaida al Zawahri, i dati provvisori forniti dall’ISTAT sull’occupazione in miglioramento nel mese di giugno, la partenza della prima nave con un carico di cereali ucraini dal porto di Odessa, il viaggio della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi a Taiwan, e il testamento del fondatore di Luxottica Del Vecchio.