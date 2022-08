C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita

Attorno alle 20:15 di lunedì c’è stata una sparatoria a Pescara, in Abruzzo. Le informazioni sono ancora parziali, ma sembra che a sparare sia stata una persona che si è avvicinata su uno scooter a un bar che fa angolo tra via Eugenia Ravasco e la cosiddetta Strada Parco, non lontano dal centro. Subito dopo la persona avrebbe sparato a due persone sedute nel dehors del bar, non è chiaro il motivo. Una di queste persone è morta, mentre l’altra è ferita ed è stata soccorsa in ambulanza.