La trattativa fra il Partito Democratico e Azione per raggiungere un’alleanza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali: dai titoli di oggi sembra che i vincoli posti da Calenda non consentano un accordo fra i due partiti, che stanno comunque ancora trattando. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la morte di due ragazze investite da un treno nella stazione di Riccione e le indagini sulla morte di Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche, mentre i giornali sportivi si occupano di calciomercato e della giornata difficile per le Ferrari nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1.