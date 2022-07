L’omicidio di Alika Ogorchukwu nel centro di Civitanova Marche è anche oggi la notizia principale sulle prime pagine dei giornali, in alcuni casi citato per il modo in cui se ne è parlato nel dibattito politico. La campagna elettorale è l’altro tema a cui è dedicato più spazio, in particolare i titoli riguardano alleanze, collegi e i politici che di recente hanno cambiato partito, come Luigi Di Maio e Mariastella Gelmini. Alcuni giornali citano le parole del Papa sulle sue possibili dimissioni, i progetti del PNRR a rischio e il costo dell’energia.