Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è ancora davvero negativo al coronavirus

Un nuovo test per il coronavirus a cui si è sottoposto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che aveva preso il Covid una decina di giorni fa, è risultato positivo, dopo che quattro test fatti precedenza avevano invece dato risultato negativo. Biden non è quindi ancora guarito del tutto dall’infezione, che comunque non gli ha causato grossi sintomi. Il suo medico ha detto che è stata una «ricaduta», e che il test che aveva momentaneamente segnalato la negativizzazione era stato influenzato dall’assunzione di un medicinale, il Paxlovid, che riduce la carica virale e può quindi portare a risultati negativi nei test rapidi nonostante un’infezione ancora in corso. Biden ha detto che si isolerà ancora finché non sarà completamente guarito.