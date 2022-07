Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte si occupa della decisione del Movimento 5 Stelle di confermare il limite dei due mandati, che esclude dalla candidatura alle prossime elezioni chi sia stato già eletto due volte in passato in parlamento, mentre rimanendo sulle notizie di campagna elettorale la Stampa apre sulla decisione dei ministri Carfagna e Gelmini di aderire a Azione e i giornali che fanno riferimento alla destra criticano la diffusione di notizie secondo loro false sui rapporti fra Lega e Forza Italia e la Russia. Altri giornali si occupano dei dati diffusi ieri dall’ISTAT sulla crescita del PIL nel secondo trimestre, mentre su tutte le prime pagine sono presenti la notizia e le foto dell’aggressione di un uomo nigeriano, ucciso per strada a Civitanova Marche da un italiano.