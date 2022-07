Un’altra campagna elettorale è possibile

Da lunedì primo agosto il Post seguirà la campagna elettorale per le elezioni politiche con una newsletter quotidiana: si chiama 25/9, come il giorno del voto (“venticinquenove”, ma potete dirlo come volete), e racconterà ogni giorno le notizie e gli sviluppi piccoli e grandi di quanto succederà nella politica italiana nei prossimi due mesi scarsi. Con una certa sintesi, visto che molti la leggeranno dalla spiaggia, dalla montagna, dal lago: o da casa, davanti al ventilatore, ma comunque in un periodo in cui l’attenzione per le cose di attualità è normalmente e comprensibilmente più bassa rispetto al resto dell’anno.

E anche perché vogliamo provare a sollevarvi un po’ dai controlli continui sulle novità: seguire, ma senza farsi sequestrare.

25/9 conterrà spiegazioni e contesti per capire meglio quelle cose che politici e media danno spesso per intese, anche quando lo sono poco. E riassumerà a fine giornata le cose successe di cui si parla e si parlerà, raccolte tutte in un posto solo.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, ci saranno le questioni serie e grosse e anche quelle meno serie e meno grosse, ma che diventano un pezzo del dibattito, ci piaccia o no. Comprese quelle che nasceranno e si svilupperanno sui social network, dove con ogni probabilità si terrà una parte importante di una campagna elettorale insolitamente estiva. 25/9 uscirà nel tardo pomeriggio, in tempo per le chiacchiere della sera e per avervi liberato la giornata. È gratis e ci iscrive qui sotto. Ci vediamo lì.