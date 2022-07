La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dei rapporti fra la Lega e la Russia, dopo l’inchiesta pubblicata ieri dalla Stampa secondo la quale ci sarebbero stati contatti fra esponenti dell’ambasciata russa a Roma e un rappresentante della Lega nel mese di maggio per informarsi sulla possibilità che la Lega uscisse dalla maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Repubblica apre invece sull’aumento degli arrivi dei migranti in Italia dalla Libia, il Messaggero si occupa ancora delle anticipazioni sul contenuto del nuovo “decreto aiuti”, e il Fatto critica le alleanze fra i partiti del centrosinistra.