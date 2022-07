Andrea Bozzo è nato a Torino nel 1969. Negli anni ha lavorato per le Nazioni Unite, il New York Times, Vanity Fair, il Corriere della Sera, La Repubblica, Internazionale, L’Espresso, Linus, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Foglio, la Feltrinelli, Einaudi. È coordinatore del dipartimento di Communication and Graphic Design dello Iaad di Torino e Bologna. Nel 2020 ha vinto il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi.