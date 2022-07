La campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre è sempre in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: in mancanza di notizie concrete, i titoli continuano a occuparsi delle alleanze fra i vari partiti del centrosinistra e delle discussioni sul candidato premier, sia nella coalizione di centrosinistra che in quella di destra. Avvenire apre invece sull’accordo raggiunto fra i paesi dell’Unione Europea per ridurre del 15% i consumi di gas in conseguenza dei tagli delle forniture provenienti dalla Russia, il Messaggero ipotizza il contenuto del nuovo “decreto aiuti” a cui sta lavorando il governo, e il Sole 24 Ore apre sulle preoccupazioni del Fondo Monetario Internazionale per il rischio di un’economia in recessione nel 2023.