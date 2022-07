L’abbonamento ad Amazon Prime in Italia passerà da 36 a 49,90 euro all’anno

Con una mail Amazon ha fatto sapere agli iscritti al suo programma di consegne veloci Prime che il costo dell’abbonamento passerà da 3,99 a 4,99 euro per gli abbonati mensili e da 36 a 49,90 euro per gli abbonati annuali. È un aumento piuttosto sostanzioso: rispettivamente del 25 per cento per i primi e del 39 per cento per i secondi. Gli aumenti verranno applicati su tutti i rinnovi a partire dal prossimo 15 settembre.

L’aumento riguarderà anche altri paesi europei – in Germania il costo annuale del servizio salirà a 90 euro, nel Regno Unito a 95 sterline – ed era stato anticipato da un aumento negli Stati Uniti, dove lo scorso febbraio il costo dell’abbonamento era passato da 119 a 139 dollari all’anno. Sia in Italia che negli Stati Uniti l’ultimo aumento risale al 2018. Nella mail si legge: «Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione».

Nell’abbonamento a Prime è attualmente incluso, oltre al servizio di consegna veloce, anche il servizio di consegne di generi alimentari Amazon Fresh e l’accesso al canale streaming Prime Video.