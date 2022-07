In Canada due persone sono state uccise in una serie di sparatorie: è morto anche l’uomo sospettato di aver sparato

Tre persone, compreso il sospetto autore degli attacchi, sono morte in una serie di sparatorie avvenute oggi nel centro di Langley, vicino a Vancouver, in Canada. Altre due persone sono state ferite e una di loro, una donna, si trova in gravi condizioni.

Le indagini sono ancora in corso. Per ora la polizia ha detto che le sparatorie sono iniziate poco dopo la mezzanotte e sono proseguite fino al mattino presto quando, intorno alle 6.00 ora locale, è stato deciso di inviare degli avvisi sui cellulari dei residenti per invitarli a restare a casa.

La polizia ha poi spiegato che l’uomo sospettato di essere l’autore degli attacchi era una persona nota e che è stato ucciso da alcuni agenti mentre cercavano di fermarlo. Si ipotizza che volesse colpire le persone senza fissa dimora, ma non è ancora chiaro quali fossero le sue motivazioni. La sua identità, così come quella delle persone che ha ucciso, saranno rese pubbliche non appena le famiglie saranno avvisate.