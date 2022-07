Da oggi, lunedì 25 luglio, è possibile fare domanda per accedere al cosiddetto “bonus psicologico”, un contributo economico che serve ad aiutare le persone a sostenere le spese per un percorso di terapia psicologica. Il bonus permette di ricevere fino a un massimo di 600 euro per persona e verrà erogato in base ad apposite graduatorie che tengono conto sia della fascia ISEE di chi ne fa richiesta (l’indicatore che serve a inquadrare il reddito delle famiglie), sia dell’ordine di arrivo della domanda. Si potrà fare richiesta per ottenerlo fino al prossimo 24 ottobre.

Il “bonus psicologico” è una misura inserita nel decreto Milleproroghe dello scorso febbraio e prevede complessivamente un investimento di 20 milioni di euro per il 2022: 10 milioni serviranno a finanziare direttamente il contributo per i cittadini, e altri 10 sono destinati a potenziare le strutture sanitarie che forniscono sostegno psicologico.

Possono fare domanda per il bonus tutte le persone con ISEE fino a 50mila euro. La richiesta va inserita attraverso il sito dell’INPS o tramite telefono; le graduatorie, distinte per regione e provincia di residenza, saranno stilate tenendo conto del valore di ISEE, e in caso di parità dell’ordine di arrivo della domanda, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il ”Contributo sessioni psicoterapia” – questo è il nome ufficiale – verrà assegnato una sola volta per persona: le persone con ISEE inferiore a 15mila euro riceveranno un importo massimo di 600 euro, mentre chi ha un ISEE compreso tra 15 e 30mila euro riceverà fino a 400 euro; per chi ha un ISEE tra 30 e 50mila euro il contributo massimo previsto è di 200 euro.

Il bonus potrà essere utilizzato presso gli specialisti iscritti all’albo degli psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al proprio ordine professionale. Dal momento in cui la domanda verrà accolta, si avranno 180 giorni di tempo per utilizzarlo: a ogni seduta di psicoterapia sarà possibile scalare al massimo 50 euro dal bonus, che verranno rimborsati agli psicologi direttamente dall’INPS.

Dal momento che le risorse per finanziare il “bonus psicologico” sono limitate a 10 milioni di euro, è possibile che non tutti quelli che ne faranno domanda potranno usufruirne.

