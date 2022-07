È morto Vittorio De Scalzi, musicista e fondatore dei New Trolls

Vittorio De Scalzi, musicista e fondatore del gruppo di progressive rock italiano dei New Trolls, è morto domenica a 72 anni. La notizia è stata data da moglie e figli tramite la pagina Facebook di De Scalzi, che si era esibito una settimana fa in concerto a Sanremo, dove lunedì si terranno i funerali in forma laica.

De Scalzi fondò i Trolls — successivamente New Trolls — negli anni Sessanta insieme a Pino Scarpettini. La band diventò una delle più famose del movimento italiano del progressive rock: pubblicò oltre una ventina di dischi e raccolte e partecipò a sette edizioni del Festival di Sanremo. Nella sua carriera da solista De Scalzi si dedicò anche alla musica tradizionale genovese, collaborando anche con Fabrizio De André, e fu autore tra gli altri di Mina e Ornella Vanoni.