Negli ultimi giorni ci sono state diverse alluvioni nel sud dell’Iran: sono morte almeno 22 persone

Da venerdì sono in corso diverse alluvioni nel sud dell’Iran, un paese molto arido in cui fenomeni del genere sono piuttosto rari. Ci sono almeno 22 morti. Le alluvioni si sono concentrate nella città di Estahban, nel sud del paese, non lontano da Shiraz. Molti iraniani avevano raggiunto questa zona, ricca di fiumi e laghi, per passare un weekend di ferie. Le forti piogge iniziate venerdì non sono state assorbite dal terreno, molto arido, e hanno raggiunto case e strade. Il vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber ha chiesto al governatore regionale di aprire un’inchiesta sulle persone morte per le alluvioni.

In Iran episodi di questo tipo sono molto rari: qualcosa di simile era accaduto nella primavera del 2019, quando decine di persone erano morte per una serie di alluvioni che aveva interessato varie zone del paese.