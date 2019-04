In Iran le persone morte per le alluvioni sono almeno 62

Le persone morte in Iran a causa delle alluvioni delle ultime due settimane sono almeno 62, stando agli ultimi dati delle autorità. La provincia più colpita è quella sud-occidentale di Fars, dove sono morte 21 persone; 14 sono morte nel Lorestan, a ovest, e otto nel Golestan, nel nord-est. Le alluvioni sono iniziate a metà marzo in gran parte del Paese, e si sono intensificate il 25 marzo nelle zone sud-orientali. Il governo ha detto che sono stati allagati 12mila chilometri di strade, il 36 per cento della rete di trasporti del Paese.