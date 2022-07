Weekly Beasts

Il caldo di questi giorni ha condizionato anche le foto di animali scattate dai fotografi delle agenzie: gli zoo si sono attrezzati per offrire ai loro ospiti un po’ di refrigerio con nebulizzatori e cibo fresco, come il blocco di ghiaccio e frutta di quest’orso o il melone ghiacciato e larve di questi suricati, al Bioparco di Roma, mentre è probabile che vi immedesimerete in questo orso polare, a mollo. Tra gli altri animali segnaliamo tre hoatzin, anche detti “uccello rettile, fagiano di Canje, uccello puzzola o uccello fetente”: come potrete immaginare, gli ultimi due nomi sono dovuti al loro particolare e sgradevole odore simile al letame, causato dalla fermentazione del cibo nel loro sistema digerente.