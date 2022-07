Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e della decisione del presidente della Repubblica Mattarella di sciogliere le camere e di indire elezioni anticipate, che si svolgeranno il prossimo 25 settembre. Gli altri aspetti principali della giornata politica sono l’uscita da Forza Italia dei ministri del governo Draghi, la possibile rinuncia del Partito Democratico all’alleanza elettorale con il Movimento 5 Stelle, e le indicazioni di Mattarella sulla gestione da parte del governo degli affari correnti fino alle elezioni, mentre il Giornale intervista Silvio Berlusconi, che nega responsabilità del suo partito per la caduta dei governo. L’altra notizia presente su tutte le prime pagine è la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dello 0,50% e di approvare lo “scudo anti spread”, uno strumento per ridurre le differenze tra i rendimenti dei titoli di stato dei vari paesi.