La Roma ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante argentino Paulo Dybala

L’attaccante argentino Paulo Dybala giocherà nella Roma per le prossime tre stagioni, come anticipato nei giorni scorsi e annunciato oggi in via ufficiale dal club. Dybala, che a novembre compirà 29 anni, è stato uno degli attaccanti più in vista nel campionato italiano ed era senza squadra dal primo luglio, dopo la scadenza del suo precedente contratto con la Juventus, squadra con cui aveva giocato per sette stagioni.

A giugno Dybala era sembrato vicino a un accordo con l’Inter, come aveva fatto intendere anche l’amministratore delegato Beppe Marotta. Nonostante le dichiarazioni di quest’ultimo, l’Inter aveva poi scelto di investire nel ritorno a Milano di Romelu Lukaku, abbandonando le trattative con Dybala. Nei giorni scorsi, oltre alla Roma, il giocatore aveva ricevuto un’offerta anche da parte del Napoli.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷

The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!

We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/eb0TXYXamk

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2022