L’attesa per le comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi al parlamento, dopo le sue dimissioni respinte dal presidente della Repubblica Mattarella la settimana scorsa, è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi, che fra molti dubbi e incertezze sembrano orientati a un moderato ottimismo sulla prosecuzione del suo governo. Le altre notizie più importanti sulle prime pagine sono gli incendi che hanno colpito diverse zone in Italia, l’incontro a Teheran fra il presidente russo Putin, quello iraniano Raisi e quello turco Erdoğan, e la decisione della Procura di Milano di non chiedere l’appello per il processo Eni.