I titoli principali sulle prime pagine di oggi riguardano sempre la situazione politica, con l’attesa per il dibattito in Parlamento sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi in merito alle sue dimissioni, che avverrà domani prima in Senato e poi alla Camera, e con le divisioni nel Movimento 5 Stelle che potrebbero portare a una nuova scissione del gruppo favorevole a mantenere la fiducia al governo. L’altra notizia del giorno è il viaggio in Algeria di Draghi, durante il quale è stato firmato un accordo per aumentare le forniture di gas all’Italia, mentre su molte prime pagine si ricorda Paolo Borsellino, nel trentesimo anniversario della sua morte.