A Greenwood, in Indiana, un uomo armato di un fucile ha ucciso tre persone in un centro commerciale

Domenica a Greenwood, nello stato americano dell’Indiana, un uomo ha ucciso tre persone sparando con un fucile nella zona ristorazione di un centro commerciale. Poco dopo l’uomo è stato ucciso da un passante che era a sua volta armato e che gli ha sparato per fermarlo, secondo quanto detto dalla polizia. Altre due persone ferite nella sparatoria sono state portate in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Al momento non si conosce l’identità dell’assalitore né i motivi dell’attacco.

Il passante che ha sparato all’uomo invece ha 22 anni. Il sindaco di Greenwood lo ha pubblicamente ringraziato per il suo «eroismo» e per aver agito rapidamente. Greenwood si trova pochi chilometri a sud di Indianapolis, la capitale dell’Indiana.