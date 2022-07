La Nazionale italiana femminile di pallavolo ha vinto la Nations League

Domenica l’Italia ha vinto la Volleyball Nations League femminile, una delle maggiori competizioni internazionali di pallavolo, battendo in finale il Brasile per 3 set a 0, con il punteggio di 25-23, 25-22, 25-22. Per l’Italia è la prima vittoria di sempre in Nations League, che esiste dal 2018, si gioca annualmente e prima d’ora era stata vinta per tre volte dagli Stati Uniti. Nella competizione, iniziata il 31 maggio scorso, l’Italia ha vinto undici partite consecutive. Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice del torneo.

Nelle fasi finali, che si sono svolte interamente ad Ankara, in Turchia, prima del Brasile l’Italia aveva battuto la Cina ai quarti di finale e la Turchia in semifinale. Dopo questa vittoria, l’Italia si presenterà come una delle nazionali favorite ai Mondiali di pallavolo in Polonia e Slovenia che inizieranno il prossimo 23 settembre, dopo che già a settembre del 2021 aveva vinto gli Europei. Questa settimana cominceranno anche le fasi finali della Nations League maschile: l’Italia è tra le squadre qualificate e mercoledì giocherà contro i Paesi Bassi ai quarti di finale.