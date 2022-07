Il noto linguista e filologo Luca Serianni è in gravi condizioni dopo essere stato investito in strada

Luca Serianni, uno dei più noti linguisti e filologi italiani contemporanei, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali. Serianni, che ha 74 anni, è stato investito lunedì mattina intorno alle 7.30 a Ostia, dove abita. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. Serianni è stato per molti anni professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università La Sapienza di Roma: fino al 2017, quando andò in pensione. È inoltre dal 2014 uno dei curatori, assieme a Maurizio Trifone, del vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli.