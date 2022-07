Tutti i giornali di oggi aprono sulla crisi di governo, e in particolare sull’ultimo giro di richieste che Giuseppe Conte ha fatto al presidente del Consiglio Mario Draghi, ma senza grandi novità: la situazione non si sbloccherà prima di mercoledì, quando Draghi parlerà al Parlamento per la prima volta dopo le sue dimissioni respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sulle prime pagine sono citati anche i voli cancellati per i problemi delle compagnie aeree, i grandi incendi che hanno colpito Francia e Spagna e ancora la morte di Eugenio Scalfari.