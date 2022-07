La morte di Ivana Trump è stata accidentale, causata da contusioni al torso

Venerdì l’ufficio di medicina legale della città di New York ha fatto sapere di aver concluso che la morte di Ivana Trump, l’ex modella ed ex moglie di Donald Trump, è stata accidentale e causata da contusioni al torso. La polizia aveva indagato sulle circostanze della morte di Ivana Trump perché la donna era stata trovata morta in casa sua, apparentemente dopo essere caduta dalle scale: secondo un funzionario di polizia che ha parlato col New York Times, nella casa non c’erano segni di effrazione.

Trump aveva 73 anni ed era stata sposata con l’ex presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1992; era la madre di Donald Jr., Ivanka ed Eric Trump. Oltre a collaborare con l’ex marito, lavorò in televisione, disegnò una propria linea di abbigliamento e bigiotteria e scrisse libri.