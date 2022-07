Tutti i giornali di oggi aprono sulla situazione politica italiana, nell’attesa delle comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi in Parlamento previste per mercoledì, dopo le sue dimissioni respinte dal presidente della Repubblica Mattarella l’altro ieri. I titoli sottolineano le divisioni nel Movimento 5 Stelle, con le voci su posizioni diverse nel partito sulle dimissioni dei ministri dal governo, le preoccupazioni di Unione Europea e Stati Uniti per la crisi di governo, l’opposizione di Lega e Forza Italia a un nuovo governo che comprenda ancora il Movimento 5 Stelle, e le ipotesi sulle intenzioni di Draghi, che secondo i giornali sarebbe deciso a dimettersi.