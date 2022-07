L’Essenziale, il settimanale sull’Italia della rivista Internazionale, chiude l’edizione cartacea

L’Essenziale, il settimanale della rivista Internazionale sulle notizie e le storie italiane, chiuderà l’edizione cartacea, che usciva il sabato. Quella in edicola oggi è l’ultima edizione, ha annunciato il direttore Giovanni De Mauro in un editoriale pubblicato in prima pagina e intitolato “Arrivederci” in cui ha spiegato che per l’aumento del prezzo delle materie prime pubblicare il settimanale non è più sostenibile. Sul sito dell’Essenziale continueranno a uscire nuovi articoli e commenti.

Questo è l’ultimo numero della versione settimanale cartacea dell’Essenziale. L’aumento dei prezzi delle materie prime, dovuto soprattutto alla guerra in Ucraina, non ci consente di proseguire. Il giornale va bene, in edicola e in abbonamento, ma non abbastanza da coprire tutti i costi di carta, stampa e distribuzione. E quindi ci fermiamo, almeno con l’edizione che esce il sabato. Ma il progetto dell’Essenziale continua. Online, sul sito essenziale.it in cui pubblicheremo regolarmente articoli e commenti. Al festival di Internazionale a Ferrara, dove gli incontri sull’Italia saranno curati dalla redazione dell’Essenziale. Con una rivista, a cui stiamo pensando e che ogni sei mesi dovrebbe raccogliere il meglio degli articoli usciti online oltre a contenuti originali.