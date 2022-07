È stato arrestato il trafficante di droga messicano Rafael Caro Quintero, uno dei più ricercati dagli Stati Uniti

La marina messicana ha arrestato il trafficante di droga Rafael Caro Quintero, uno dei principali ricercati dagli Stati Uniti (era nella lista dei primi dieci dal 2018), nello stato di Sinaloa. Quintero, che dovrebbe avere all’incirca 69 anni, è uno dei tre membri fondatori del cosiddetto cartello di Guadalajara.

Tra le altre cose Quintero è accusato di aver rapito, torturato e ucciso Enrique Camarena, un agente della Drug Enforcement Administration (DEA), l’agenzia federale statunitense che si occupa del contrasto alla produzione e al commercio di droghe, nel 1985 – una storia peraltro raccontata nella serie tv di Netflix Narcos. Quintero era stato condannato a 40 anni di carcere per l’omicidio e ne ha passati 28 in prigione, ma nel 2013 un tribunale aveva ridotto la sua pena e lo aveva fatto liberare per una questione procedurale: stabilì che avrebbe dovuto essere processato in un tribunale statale e non federale. Successivamente la Corte suprema messicana annullò la decisione, ma nel frattempo Quintero era diventato latitante.

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che chiederanno l’estradizione immediata del trafficante. Oggi Quintero non ha più un ruolo importante nel narcotraffico internazionale, ma il suo arresto è comunque considerato simbolicamente rilevante dalla DEA.