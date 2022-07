Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della situazione politica, con le dimissioni del presidente del Consiglio Draghi presentate ieri sera al presidente della Repubblica Mattarella, che le ha respinte invitandolo a presentarsi in Parlamento mercoledì prossimo per valutare la situazione creatasi dopo la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto di fiducia al Senato per l’approvazione definitiva del “decreto aiuti”.